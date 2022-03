Elden Ring, finge di essere un NPC e riesce a scappare da un giocatore invasore

Come i precedenti giochi FromSoftware, Elden Ring ha un sistema multiplayer che permette di visitare il mondo di altre persone sia per collaborare con loro che per aiutarli a sconfiggere i boss finali. Allo stesso modo, è possibile anche aprire il gioco ad altri giocatori che possono aiutare o invadere. Nel secondo caso per un combattimento PvP , il vincitore del combattimento conserva le rune del perdente, ideali per salire di livello velocemente, cosa che succede anche se uno degli avversari lascia il gioco.

Ora, un giocatore di Elden Ring ha cercato di usare l'astuzia per ottenere le rune facilmente, senza nemmeno dover combattere: come ha fatto? Semplicemente atteggiandosi a un NPC del gioco in modo da portare il giocatore invasore ad abbandonare il gioco non trovandolo, dandogli così una buona somma di rune.

Per questo trucco ha dovuto procurarsi l'equipaggiamento completo di una delle guardie nell'area iniziale di Sepolcride, equipaggiare una torcia e fare esattamente lo stesso percorso che fa più e più volte il nemico. Come potete vedere nel video disponibile qui sotto, l'idea ha funzionato.

Il video come potete vedere è velocizzato ed il giocatore ha passato parecchi minuti a fare avanti e indietro come un vero NPC. Tuttavia dopo un po' di tempo l'invasore è uscito ed il giocatore ha guadagnato così rune semplicemente camuffandosi.

Elden Ring è disponibile su PC e console: se siete in difficoltà nel mondo di gioco potete sempre contare sulla nostra guida completa.

Fonte: GamesRadar