Elden Ring ovviamente ha già una 'nude mod' disponibile

Elden Ring su PC ha ancora diversi problemi di performance ed effettivamente quei 12GB di RAM richiesta non facevano presagire bene. Il nuovo open world di From Software è davvero impressionante ─ nel senso letterale del termine ─ e può spiegare in parte le difficoltà di ottimizzazione almeno fino a questo momento.

Fortunatamente però il mondo PC può contare sui modder, con modifiche che possono migliorare di gran lunga l'esperienza di gioco con semplici fix (celebre quello di Dark Souls poco dopo il suo debutto) oppure aggiungendo asset per creare intere nuove avventure. Ma anche le nude mod. Inutile girarci intorno: una delle prime cose realizzate in tal senso è sempre la nude mod ed Elden Ring non è esente da questo. Sono due a dir la verità, con quella realizzata da jmedia7 di qualità superiore rispetto quella creata da Sakura4.

Sono entrambe disponibili su Nexus Mod, per cui potreste provarle entrambe. Il resto, si commenta da solo.

