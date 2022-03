Elden Ring fa numeri da capogiro su tutte le piattaforme, conferma un insider

I numeri di Elden Ring sono spaventosi, e se già prima potevamo ipotizzarli basandoci sulla monopolizzazione delle discussioni su social e affini, adesso abbiamo informazioni che tendono a confermare quanto ci si aspetta.

Benji-Sales, il proprietario dell'account Twitter omonimo che copre informazioni sulle vendite e aspetti economici nell'industria videoludica, ha scritto che le vendite totali di Elden Ring sono "da far cadere la mascella" su tutte le piattaforme, problemi o non problemi (come quelli su PC, che sembra stiano venendo risolti uno dopo l'altro).

When the final global total for Elden Ring launch window sales come in, it's going to be jaw dropping. This thing is performing like a monster in multiple markets and on multiple platforms



From Software have a MASSIVE breakout hit with Elden Ringhttps://t.co/2AYEBXMBmX — Benji-Sales (@BenjiSales) March 3, 2022

Sappiamo inoltre che al momento ha già venduto due volte e mezzo le copie vendute di Horizon Forbidden West, il quale ha già ottenuto risultati molto più che soddisfacenti. Secondo Christopher Dring, di Bloomberg, Elden Ring è la nuova proprietà intellettuale più popolare nel Regno Unito, spodestando Destiny, del 2014.

I think Elden Ring is the best-selling new IP in the UK since Destiny back in 2014... unless I'm forgetting something. — Christopher Dring (@Chris_Dring) March 4, 2022