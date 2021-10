Elden Ring in una nuova immagine con un personaggio 'licantropo' tutt'altro che amichevole

La Closed Beta di Elden Ring si avvicina, l'attesa cresce e nuove piccole informazioni vengono rilasciate per stuzzicare ulteriormente la curiosità dei fan. Il rilascio di nuove immagini prosegue, questa volta con un artwork dedicato a uno dei nemici del gioco, una sorta di guerriero-lupo, intravisto nell'ultimo trailer rilasciato al Summer Game Fest di qualche mese fa.

A loyal wolf will always bite at his master's enemies.



Register before November 1 and you may be selected to join the #ELDENRING Closed Network Test: https://t.co/fuF1iFvBGS pic.twitter.com/L4lalmYe0z — ELDEN RING (@ELDENRING) October 26, 2021

"Un lupo fedele morderà sempre i nemici del suo padrone". Questa è la descrizione che accompagna tweet e immagine, che non chiarisce se si tratti di un mini-boss o meno. Dubitiamo infatti che From Software spiattelli così alcuni degli elementi più attesi. Sicuramente però, il design rimane davvero accattivante.

Ricordandovi che la closed beta prenderà il via il 12 novembre (dalle 12:00), Elden Ring arriverà in via ufficiale attraverso una nuova data, visto il posticipo di un mese circa: il 25 febbraio 2022, su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e ovviamente su PC.