Elden Ring in una nuova immagine ritrae il 'Guardiano dell'Interregno'

Continua la programmazione sulla comunicazione di Elden Ring, l'attesissimo lavoro di From Software e Hidetaka Miyazaki. Namco Bandai ha infatti mostrato una serie di immagini nell'ultimo periodo, scaglionando l'avvicinarsi del gioco, ma soprattutto della closed beta. Oggi è stata pubblicata una nuova immagine, che fa un po' luce probabilmente anche sull'esplorazione del mondo di gioco.

"Si possono trovare cose meravigliose e inquietanti nelle pianure meridionali dell'Interregno. Stai attento, loro custodiscono con zelo i loro segreti."

Grave and wonderous things can be found in the southern plains of the Lands Between. Have a care, they zealously guard their secrets.



Register before November 1 and you may be selected to join the #ELDENRING Closed Network Test: https://t.co/fuF1iFvBGS pic.twitter.com/chL0y4ucFw — ELDEN RING (@ELDENRING) October 29, 2021

Questo è il messaggio che accompagna l'immagine sul profilo Twitter ufficiale di Elden Ring, con la creatura di pietra su cui sommità sembra esserci un tempio o qualcosa di simile. Sarà possibile scalarlo? Non lo sappiamo ancora. Forse è un simil Collolungo di Horizon Zero Down, con percorso prestabilito cui è appunto possibile arrampicarsi per svelare alcuni misteri della mappa. Sono congetture, ma con Miyazaki funziona così.

La closed beta di Elden Ring non è poi così lontana, che si terrà tra il 12 e il 14 novembre. L'uscita ufficiale è invece prevista per il 25 febbraio 2022, su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series e PC.