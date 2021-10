Elden Ring ha una nuova immagine che ci trasporta nel mondo del gioco di From Software

Elden Ring arriverà solo il prossimo anno, ma Bandai Namco sta stuzzicando i fan con nuove immagini. Ora ne è stata pubblicata una nuova che si focalizza più che altro sulle ricompense che il protagonista riceverà.

Sappiamo che in Elden Ring i giocatori dovranno esplorare un mondo aperto tra dungeon e aree segrete e portare a termine diverse sfide più o meno impegnative. Ad ogni sfida conclusa il Senzaluce otterrà una serie di ricompense che potranno essere pezzi di equipaggiamento o armi uniche.

"Nell'Interregno governato dalla regina Marika l'Eterna, l'Anello ancestrale, sorgente dell'Albero Madre, è andato in frantumi. I discendenti di Marika, progenie di semidei, rivendicarono i frammenti dell'Anello ancestrale, conosciuti col nome di rune maggiori. La follia derivata dalla loro nuova forza diede origine a un conflitto: la Disgregazione. Una guerra che portò all'abbandono della Volontà superiore. E ora la guida della grazia scenderà sui Senzaluce, cui è stata preclusa la grazia dell'oro e sono stati esiliati dall'Interregno. Senza vita eppure vivente, avendo perduto la tua grazia da tempo, segui il sentiero verso l'Interregno oltre il mare nebbioso per apparire dinanzi all'Anello ancestrale" si legge nella descrizione del gioco.

In the search for the Elden Ring, the adventurous and perseverant will always be rewarded.#ELDENRING pic.twitter.com/bFIs4GIeHq — ELDEN RING (@ELDENRING) October 15, 2021

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 dal 21 gennaio 2022.