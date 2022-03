Elden Ring è un vero trionfo: è già la nuova IP di maggior successo in Europa dal 2016

Quasi tutto è già stato detto sull'incredibile lancio di Elden Ring, ma nuovi interessanti dati fanno più luce sul suo trionfo. In soli due giorni, il gioco di FromSoftware viene incoronato come il miglior lancio di una nuova IP da The Division del 2016.

Proprio come negli Stati Uniti, l'action-RPG open world segna anche il più grande inizio dai tempi di Call of Duty: Vanguard. In Europa, il gioco ha venduto di più su PC, con il 44% delle vendite. Segue l'ecosistema PlayStation con il 40% di vantaggio sulle console della famiglia Xbox che occupano il restante 16%. Elden Ring si è affermato come il più grande gioco di febbraio nella maggior parte dei paesi europei, con la notevole eccezione della Germania che ha incoronato invece Leggende Pokémon Arceus.

Grazie al successo ottenuto su PC, Elden Ring precede Horizon Forbidden West. Il gioco di Guerrilla Games segna infatti il ​​secondo miglior inizio di un gioco PS5 in Europa. È ancora meglio negli Stati Uniti, dove ha ottenuto il miglior lancio nella storia di PS5 e ha venduto leggermente di più rispetto al suo predecessore rilasciato all'inizio del 2017.

Insomma, Elden Ring si riconferma (se ce ne fosse bisogno) un incredibile successo. Il gioco è disponibile per PC e console: se vi trovate in difficoltà a questo link potete dare uno sguardo alla nostra guida completa.

Fonte: GamesIndustry