Elden Ring ci porta nell'oscura ambientazione di Castello Mourne in un nuovo video gameplay

Mai sono state così alte le aspettative su Elden Ring: i fan storici di From software e giocatori più scettici non aspettano che il 25 febbraio, la data di uscita di uno dei giochi più attesi del 2022 (se non il più atteso in assoluto). Per spezzare un po' l'attesa, Game Informer ha condiviso un video che mostra una delle ambientazioni nell'open world dell'Interregno.

Castello Mourne si classifica tra i "mini-dungeon", ma sprizza dark fantasy da tutti i pori e mostra cura maniacale in ogni angolo, sia interno che esterno. Ai suoi cancelli, un gigante difende l'entrata e sul suo tetto si affrontano mob umani e umanoidi. Un'orripilante creatura leonina attende oltre un muro di nebbia, sulla costa, occhi rossi e spada in mano.

Un bel modo di far montare l'hype, e un'ottima scelta quella di mostrare un'ambientazione che non costituisce uno spoiler in termini di narrazione - né di nomi di oggetti o del boss, essendo completamente assente l'HUD.

Fonte: Gamingbolt