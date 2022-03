Elden Ring ha un nuovo record! Uno speedrunner l'ha finito in meno di 20 minuti

È passato un mese intero dall'arrivo di Elden Ring e il popolarissimo gioco non mostra alcun segno di uscire presto dai riflettori. Con 12 milioni di copie vendute in meno di tre settimane, coloro che stanno giocando stanno ancora lottando in determinate aree, mentre coloro che hanno terminato il gioco stanno cercando di finire la sua storia il più rapidamente possibile. E ora, dopo un mese, uno dei più prolifici speedrunner di Elden Ring ha già completato il gioco in meno di 20 minuti.

Distortion2 ha davvero dato il via allo speedrunning di Elden Ring quando è riuscito a battere il gioco in meno di 50 minuti. Ha quindi battuto il proprio record diventando il primo giocatore a finire il gioco in meno di mezz'ora, ma ora lo speedrunner è arrivato a meno di 20 minuti, un traguardo impressionante.

Nonostante la natura rapida dello speedrunning, Distortion2 ha impiegato 15 ore estenuanti per battere finalmente il record, registrando infine un tempo di 18 minuti e 58 secondi. Lo streamer ammette di aver pensato di gettare la spugna proprio prima che riuscisse finalmente a completare il gioco sotto i 20 minuti.

WORLDS FIRST Any% Elden Ring in under 20 minutes!! Changed a flight and did a 15h stream for this, almost gave up hope, but in the end I prevailed. Thank you everyone who was there and supported me during this insane stream <3 pic.twitter.com/I32a4BzA9q — Distortion2 ? Elden Ring (@Distortion_2) March 28, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Elden Ring è disponibile per PC e console: se vi trovate in difficoltà questa nostra guida completa potrebbe proprio fare al caso vostro.

Fonte: Eurogamer