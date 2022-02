Elden Ring è sempre più vicino nel nuovo corposo trailer panoramico

Elden Ring è alle porte e Bandai Namco ha pensato di ravvivare la fiamma dell'hype in occasione del lancio imminente con un trailer che dà una panoramica del mondo di gioco, con la sua storia e le sue opportunità in fatto di incontri e conformazione, e delle possibilità di gameplay del nuovo kolossal di From Software.

La natura open world di Elden Ring ha introdotto numerose novità, come la possibilità di evocare una cavalcatura, Torrente, che offre mobilità e diverse soluzioni di combattimento. Ora c'è anche una componente di crafting tramite un apposito menù accessibile dalla schermata di pausa: i materiali raccolti in-game possono essere utilizzati per creare oggetti curativi o consumabili che infliggono uno status.

Il trailer si sofferma rapidamente anche su altre meccaniche sia inedite che già viste, come lo stealth, l'incantamento e le invasioni PvE e PvP, includendo panoramiche su ambienti, personaggi, creature e mosse di combattimento, anche in questo caso sia già visti che mai visti.

In attesa di sentire la vostra, buona attesa di Elden Ring!

Fonte: Youtube