Elden Ring ha un nuovo video gameplay che mostra un potente nemico mai visto prima

Sembra incredibile, ma i dataminer continuano a pubblicare contenuti dal test multiplayer di Elden Ring che era giocabile a novembre. In precedenza abbiamo visto alcune aree inedite nella demo, ma questa volta il leak ci mostra un nuovo e potente nemico che non sembra rendere le cose facili nel nuovo gioco dai creatori di Dark Souls.

Si tratta del contenuto dell'endgame trapelato attraverso il test tecnico multiplayer, quindi entriamo in territorio spoiler, ma se non vi dispiace dare un'occhiata in anticipo, scoprirete un nuovo tipo di nemico fino ad oggi inedito. Dal momento che sembra non esserci un HUD in questo gameplay, è difficile dire se questo Cavaliere sia un semplice nemico o un mini-boss. Resta il fatto che non sembra per nulla semplice da sconfiggere.

Il nemico, che potete vedere qui di seguito, ha troppe mosse e attacchi speciali per essere un semplice personaggio. L'estetica e la spettacolarità delle sue abilità sembrano indicare un combattimento molto difficile. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione di questo video.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 dal 25 febbraio. Recentemente sempre i dataminer hanno pubblicato una serie di video che ci mostrano Stormveil Castle e non solo.

Fonte: Wccftech