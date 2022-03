Elden Ring: le versione 'old gen' analizzate da Digital Foundry

Elden Ring è sulla bocca di tutti, catturando le attenzioni del pubblico e dei vari sviluppatori in giro per il mondo. Quello che è in prima linea a essere eletto Game of the Year ha però riscontrato diversi problemi su PC (come da tradizione From Software), facendo preoccupare gli utenti delle console di precedente generazione come PlayStation 4 e Xbox One.

Digital Foundry ha avuto modo di testare entrambe le versioni ed è possibile dire già una cosa: tutti i possessori di queste console possono stare tranquilli. Tutti tranne chi ha Xbox One S, che fatica a tenere i 30FPS stabili nell'open world. Non siamo ai livelli dei primi giorni di Cyberpunk 2077 sia chiaro, ma pensare di passare almeno a Series S non sarebbe una cattiva idea.

Bene PS4 standard a 1080p 30FPS abbastanza stabili e ancora meglio One X e PS4 Pro, che possono contare su un maggior dettaglio grafico, offrendo prestazioni del tutto paragonabili. Vi lasciamo all'analisi completa.

