Elden Ring: quando si potrà iniziare a giocare? Ecco gli orari di sblocco e pre-load

Siamo ufficialmente entrati nella settimana di Elden Ring e se volete sapere esattamente quando potrete iniziare a giocare all'attesissimo titolo, Bandai Namco ha ora reso disponibili delle importanti informazioni attraverso un'infografica.

Elden Ring uscirà venerdì 25 febbraio in Europa. In Italia, il titolo sarà sbloccato alle ore 00:00 del 25 febbraio su console e PC.

Per quanto riguarda il pre-load, su Xbox è già attivo mentre su PC e PlayStation si attiverà 48 ore prima del lancio.

Qui sotto potete vedere l'infografica pubblicata da Bandai Namco.

Worldwide ELDEN RING Release Schedule.

So that you may know, and in knowing, plan your actions.



Pre-Order #ELDENRING: https://t.co/PTkxSAMqvh pic.twitter.com/232JKw37k4 — ELDEN RING (@ELDENRING) February 21, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Nelle notizie correlate abbiamo scoperto quando arriverà l'analisi di Elden Ring ad opera di Digital Foundry.

Fonte: Eurogamer.net.