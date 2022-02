Elden Ring: anche il team di Palworld va in ferie pur di giocarlo

Tutti sono preda della frenesia Elden Ring. Sta per uscire e persino i vari team di sviluppo non vedono l'ora di poter mettere le mani sul titolo, anche solo per studio o magari, per prendere qualche spunto. Pocket Pair, uno sviluppatore di giochi indie giapponese noto per i giochi Craftopia e Palworld, andrà in ferie proprio il 25 febbraio.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Dunque, capendo la situazione, il CEO Takruo Mizobe ha previsto che molti dipendenti non sarebbero stati "in grado di concentrarsi sul lavoro" durante il giorno e ha annunciato che il personale avrebbe potuto prendersi una vacanza retribuita. Non è però la prima volta che accade: anche con l'uscita di Monster Hunter Rise e Dragon Quest sono capitate situazione simili, con Square-Enix che ad esempio rilasciava i suoi titoli il sabato per permettere a tutti di giocare senza problemi.

Potete provare anche voi a chiedere al vostro datore di lavoro un giorno libero retribuito per giocare Elden Ring. Se verrete licenziati, raggiungereste comunque l'intento ma è per questo che il Giappone, è decisamente un altro mondo.

Fonte: playstationlifestyle.net