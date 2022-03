Elden Ring: non siete abili nel parry? Un giocatore insegna a un utente come affinare le abilità di combattimento

Elden Ring di FromSoftware è stato un grande successo fino a questo momento. I principali punti di forza del gioco sono la sua storia, la scrittura, il gameplay e l'elevata difficoltà. Nonostante il feedback impressionante, molti che sono nuovi ai giochi Soulslike stanno attraversando un momento difficile poiché il titolo non è esattamente "facile".

Il combattimento è una delle componenti più impegnative di Elden Ring, compresi i combattimenti contro i boss. Molti giocatori ancora non sanno come parare, tra questi c'era l'utente Reddit Spear_of_Destiny. Il Redditor ha cambiato il nome utente in "learning 2 parry" e fortunatamente, si è imbattuto in un giocatore disponibile che è stato così gentile da insegnargli le tecniche di parata.

Spear_of_Destiny ha pubblicato un'immagine su Reddit che lo mostra faccia a faccia con un altro giocatore chiamato "Gojo Sensei".

Secondo l'utente, Gojo Sensei gli ha insegnato come parare con ogni arma in Elden Ring.

Inoltre, come da titolo del post, Gojo Sensei ha impiegato quasi due ore per insegnare il parry a Spear_of_Destiny. L'utente conclude il titolo del post ringraziando il "Sensei" per aver dedicato del tempo ad insegnargli le tecniche di parata in Elden Ring. Inoltre, la community di Reddit ha mostrato il suo enorme apprezzamento per Gojo Sensei. Un utente ha commentato: "Non tutti gli eroi indossano un mantello".

Elden Ring è ora disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamerant.