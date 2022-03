Elden Ring su PS5 e PC si aggiorna con la patch 1.02.2

Elden Ring ha ricevuto un nuovo aggiornamento per due delle tre piattaforme su cui è disponibile: PC e PlayStation 5. Questo aggiornamento è relativamente piccolo, ma risolve un paio di problemi che i giocatori hanno probabilmente sperimentato.

I giocatori PlayStation 5 in particolare saranno felici di sapere che in questo aggiornamento è arrivata una soluzione per i problemi di progressione del gioco.

FromSoftware e Bandai Namco hanno condiviso le patch note in un paio di post sui social media.

Su PC è stato risolto un problema per cui la scheda grafica non veniva utilizzata, con conseguente rallentamento delle prestazioni, un bug che causava la chiusura del gioco in determinate condizioni durante una battaglia con il Fire Giant e bug minori.

Su PlayStation 5 sono state apportate modifiche per salvare la progressione del gioco.

Finora, la versione Xbox del gioco non ha ricevuto così tanti aggiornamenti, ma FromSoftware ha affermato il 27 febbraio che i problemi online sono stati risolti sulla piattaforma. Sebbene Xbox non avesse problemi di salvataggio o problemi come quelli della versione PC, ha riscontrato più problemi online rispetto ad altre piattaforme.

Elden Ring è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Comicbook.