Elden Ring si aggiorna alla versione 1.02.2 su PS5 e PC, ecco tutti i dettagli

FromSoftware ha pubblicato la patch 1.02.2 di Elden Ring, che risolve vari problemi grafici e arresti anomali del gioco su PC e migliora il salvataggio su PlayStation 5.

Uno di questi bug di Elden Ring causa il crash del gioco al raggiungimento di determinate condizioni durante il combattimento con il boss Gigante di Fuoco. Altre correzioni di bug includono una in cui la versione PC del gioco non utilizzava la scheda grafica del computer. La patch è subito disponibile per PC e PS5. Le note sulla patch della versione 1.02.2 di Elden Ring sono le seguenti:

PC

Risolto un problema per cui la scheda grafica non veniva utilizzata, con conseguente rallentamento delle prestazioni.

Risolto un bug che causava la chiusura del gioco in determinate condizioni durante una battaglia con il Gigante di Fuoco.

Risolti altri bug.

PS5

Modifiche nel salvataggio della progressione del gioco.

Non è chiaro se il problema con la scheda grafica sia la causa dei recenti problemi relativi ai cali di frame rate di Elden Ring su PC. La precedente patch 1.02 risolveva vari problemi grafici e cali di frame rate "in determinate condizioni". Tuttavia, alcuni giocatori segnalano ancora scarse prestazioni grafiche nonostante abbiano specifiche del computer al di sopra del livello consigliato.

