Elden Ring come gira con la patch 1.02? Digital Foundry offre un'anteprima

Le recensioni di Elden Ring hanno cominciato ad essere pubblicate su Internet ed una cosa è chiara: il nuovo gioco sviluppato da FromSoftware è un capolavoro che si è già affermato come uno dei giochi più apprezzati di tutti i tempi.

Tuttavia, come spesso accade il titolo ha un problema: le sue prestazioni. Ora possiamo già sapere come funziona Elden Ring dopo la patch 1.02 disponibile appunto al day one. Digital Foundry non ha ancora potuto fare un'analisi esaustiva al riguardo, ma ha comunque offerto un'anteprima così da dare un'idea ai giocatori su ciò che troveranno.

Le prime impressioni di Digital Foundry non sono molto positive. Il team sottolinea che, anche dopo la patch 1.02, le prestazioni di Elden Ring su console sono ancora instabili, preoccupando soprattutto le console di nuova generazione perché più potenti. In tal senso, fanno notare che su Xbox Series X il gioco continua a girare tra i 45 e i 60 frame al secondo, molto variabile in modalità performance, così come avviene su PlayStation 5. Dal canto suo, la modalità qualità offre un range variabile tra 30 e 60 fps.

Infine, si sottolinea ancora una volta che la versione PlayStation 5, pur essendo anch'essa instabile, lavora con un framerate un po' più alto rispetto a quello della versione Xbox Series X.

Si tratta come abbiamo detto di un'anteprima in quanto Digital Foundry farà la sua analisi completa una volta che Elden Ring uscirà, ovvero domani 25 febbraio.

Fonte: Digital Foundry