Elden Ring non è ancora uscito ma ha una nuova patch 1.02 che migliora i controlli e altro

Bandai Namco ha iniziato a distribuire una patch, versione 1.02 per Elden Ring che si concentrerà sul miglioramento della stabilità del gioco. Il publisher ha pubblicato le sue nuove note sulla patch per le console Xbox e PlayStation. Bandai Namco chiede ai giocatori di "applicare l'ultima patch prima di giocare" e si scusa per il disagio che ciò potrebbe aver causato.

I problemi principali all'interno di Elden Ring che verranno risolti in questo aggiornamento sono:

Migliorati i controlli del giocatore

Aggiunta e adeguamento della BGM

Regolazioni del testo

Correzioni al bilanciamento

Correzioni e modifiche agli eventi NPC

Risolto un problema in cui il frame rate fisso crolla in determinate condizioni

Corretto bug di testo in alcune lingue

Risolto un bug che impediva il corretto funzionamento della cuffia wireless Xbox

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile da domani 25 febbraio su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: DSOG