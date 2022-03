Elden Ring può essere messo in pausa senza mod

Se avete giocato a Elden Ring saprete che non è possibile mettere in pausa il titolo di FromSoftware. Ebbene, i giocatori hanno ora scoperto un modo per mettere in pausa senza l'aiuto di mod.

La scorsa settimana un modder di nome TechieW ha introdotto la funzione su Elden Ring per PC tramite la mod Pause the Game.

Ora, però, lo YouTuber IronPineapple ha individuato una stranezza nel codice di Elden Ring che consente ai giocatori su tutte le piattaforme di interrompere temporaneamente il gioco senza l'ausilio di una mod, il che significa che anche i giocatori PC non dovranno più utilizzare la mod se vogliono prendersi una pausa.

Come verificato da Eurogamer.net, tutto ciò che i giocatori devono fare è richiamare la schermata dell'inventario, premere il pulsante di aiuto, quindi selezionare l'opzione "menu explanation". Una volta fatto, il gioco congelerà qualsiasi azione in corso sullo sfondo.

guess what, Elden Ring DOES have a pause button



just open "Menu Explanation" while on the inventory screen



this isn't a meme, it actually works lmao pic.twitter.com/0tNLFaWwC7 — Iron Pineapple (@IronPineapple_) March 8, 2022

Per chi volesse scoprire tutti i segreti e i trucchi del gioco, sappiate che è disponibile la nostra guida di Elden Ring.

Fonte: Eurogamer.net.