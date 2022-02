Elden Ring su PC richiederà 12 GB di memoria RAM? Compaiono i requisiti minimi ma vengono rapidamente cancellati

I requisiti minimi di sistema per PC di Elden Ring sono stati aggiunti di recente sulla pagina Steam del gioco e poi prontamente rimossi.

Sebbene nessuno sappia perché le informazioni siano state cancellate poche ore dopo la pubblicazione, in molti hanno ritenuto le specifiche "minime" piuttosto esigenti.

Ecco quanto comparso su Steam (via PCGamer):

Processore: Intel Core i5 8400 or AMD Ryzen 3 3300X

Memoria: 12GB RAM

Grafica: Nvidia GeForce 1060 3GB or AMD Radeon RX 580 4GB

DirectX: 12

Spazio: 60GB

Mentre la maggior parte dei giocatori può forse accettare che i giochi di alto livello possano ora richiedere 12 GB di RAM, averlo come requisito "minimo" sembra un po' "esagerato", così come la necessità di un i5-8400 o AMD Radeon RX 580, soprattutto se confrontato alle modeste richieste dell'ultimo titolo di From Software, Sekiro: Shadows Die Twice.

Un thread di Steam nell'hub della community di Elden Ring ha moltissimi giocatori che si chiedono se le loro macchine saranno in grado di gestire tali requisiti. La loro rapida rimozione ha fatto sperare che l'elenco delle specifiche minime fosse sbagliato. Probabilmente, si è trattato di un errore e, al momento, sulla pagina Steam del gioco non compaiono più i requisiti.

Fonte: Eurogamer.net.