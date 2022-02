Elden Ring su PC potrebbe essere afflitto dallo stesso exploit scoperto in Dark Souls

I problemi di sicurezza che hanno tenuto offline la serie Dark Souls su PC per oltre una settimana potrebbero interessare Elden Ring, secondo un report di VGC.

I giocatori di Dark Souls: Remastered e Prepare to Die Edition, Dark Souls 2 e Dark Souls 3 hanno segnalato un exploit che permette a utenti malintenzionati di assumere il controllo dei PC da remoto. Un modder che ha segnalato l'exploit crede che Elden Ring potrebbe affrontare lo stesso problema perché utilizza lo stesso netcode.

"Ho avuto la possibilità di vedere il codice di test della rete chiusa e posso già dirti che ci sono molti crash e vulnerabilità nel netcode di Elden Ring, esattamente gli stessi problemi di Dark Souls 3 in realtà! Quindi, sospetto che i cheater di Dark Souls 3 impiegheranno cinque minuti per trasferire i loro script su Elden Ring e rendere infernale il giorno del lancio", ha affermato LukeYui, il creatore di Blue Sentinel, una mod che risolve oltre 100 cheat in Dark Souls 3.

Secondo l'EULA di Elden Ring, il gioco utilizza EasyAntiCheat. Un altro utente che ha scoperto l'exploit ha detto a VGC che EasyAntiCheat creerà solo una barriera più alta all'ingresso: le vulnerabilità nel codice del gioco continueranno a esistere per chiunque riesca a penetrare EasyAntiCheat.

Oltre a portare offline i server PvP dei giochi, FromSoftware e Bandai Namco hanno detto poco altro su come stanno affrontando il problema di sicurezza.

LukeYui ha affermato di aver riscontrato problemi simili con Dark Souls 3 nel 2019 e lo aveva riferito a Bandai Namco. Sebbene il publisher abbia risolto alcuni dei problemi minori, la maggior parte di essi non è stata risolta.

Fonte: PCGamer.