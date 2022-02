Elden Ring su PC ora si può mettere in pausa grazie ad una mod

Elden Ring a pochi giorni dalla sua uscita ha registrato un incredibile record per quanto riguarda la versione PC, con oltre 10 milioni di copie vendute secondo i dati di SteamSpy. La community ha accolto a braccia aperte il nuovo titolo di FromSoftware e centinaia di migliaia di giocatori si stanno già godendo, o soffrendo, il loro viaggio attraverso l'Interregno. Per adesso non sono molte le mod presenti per il gioco, ma una sicuramente farà molto piacere ai giocatori.

Nonostante sia qualcosa che va contro lo spirito del gioco, come i giochi precedenti di FromSoftware anche Elden Ring non può essere messo in pausa; ciò è un dibattito che sui social continua ad essere presente. Adesso, grazie al modder TechieW possiamo mettere in pausa Elden Ring se dobbiamo andare a fare una commissione o semplicemente trovare qualcosa da mangiare. Il suo funzionamento è abbastanza semplice, ma ha alcune raccomandazioni che dovrebbero essere prese in considerazione.

Innanzitutto stiamo parlando di una mod che fa qualcosa di impossibile per il gioco stesso e che non troveremo nel suo codice, ecco perché il modder avverte di non mettere in pausa durante un momento di attacco da parte di un nemico perché potrebbe generare un problema di animazione. Inoltre, Elden Ring usa Easy Anti-Cheat. Il software per prevenire comportamenti scorretti in multiplayer presenta spesso problemi di compatibilità con alcune mod. In questo caso, il modder TechieW afferma che è completamente sicuro e non interferisce con il programma anti cheat.

Se la mod vi interessa, a questo link potete scaricarla. Vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile su PC e console.

Fonte: The Gamer