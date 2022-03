Elden Ring per PC è la nuova vittima del review bombing su Metacritic

Elden Ring è stato lanciato la scorsa settimana, ottenendo elogi universali dalla critica. L'embargo del gioco è stato revocato il 23 febbraio e il suo Metascore PS5 su Metacritic era a 97, mentre le versioni per Xbox e PC avevano ciascuna un Metascore di 95. Questi sono numeri davvero impressionanti, ma le cose hanno preso una svolta molto strana per le votazioni della versione PC. Il punteggio ora è a 6,2 a causa di diversi 0 assegnati a Elden Ring. Sembra che alcuni fan non siano contenti dei problemi di prestazioni del gioco, della mancanza di supporto ultrawide e altro ancora.

"Il porting per PC è davvero atroce. Nessun supporto ultrawide (in effetti sembra che sia stato rimosso intenzionalmente, con più persone che dicono che funziona, poi subito dopo viene sostituito da barre nere), FOV caotico, prestazioni scarse, fps limitati a 60. Questo è stato un puro e semplice sviluppo pigro con l'obiettivo di fare più soldi possibile".

Metacritic è pensato per essere un luogo in cui coloro che sono interessati ai videogiochi possono andare e trovare una serie di opinioni prima di effettuare un acquisto. Sebbene i giocatori siano liberi di utilizzare il sito per condividere opinioni negative, troppe volte abbiamo visto il fenomeno del review bombing.

È una situazione frustrante ed è davvero ingiusto nei confronti degli sviluppatori che lavorano duramente ai giochi a cui giochiamo, così come nei confronti degli utenti di Metacritic che cercano una serie di opinioni oneste.

Elden Ring è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Comicbook.