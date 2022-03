Elden Ring: la percentuale di chi l'ha finito è davvero risicata (per ora)

Elden Ring è uscito da poco più di un mese e possiamo dunque tirare le prime somme del mastodontico titolo creato da Hidetaka Miyazaki con la collaborazione di George R.R. Martin, autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco (Game of Thrones). È sicuramente uno dei maggiori successi della storia dei videogiochi, con già più di 12 milioni di copie vendute, grande apprezzamento da critica e pubblico e sicuramente una delle produzioni più importanti del medium.

Detto questo però, a terminarlo finora son davvero pochi, stando ai numeri di Steam (quindi si parla solo di questa versione al momento). Infatti, solo il 10,5% ha terminato il titolo con finale Lord Ancestrale, mentre sono di più coloro che si sono fatti affascinare da Ranni, con il finale Era delle Stelle, raggiunto dal 15% dei giocatori. Solo 6,7% invece per Fiamma della Frenesia.

Ovviamente questi finali possono essere raggiunti da un solo giocatore, per cui ci si concentra sulla percentuale in sé piuttosto che sulle differenze. Come mai solo circa il 10% ha terminato Elden Ring a un mese dall'uscita? Tralasciando che stiamo comunque parlando di una percentuale di milioni di copie vendute, la vastità del gioco potrebbe essere la motivazione chiave, più che la difficoltà. Ogni anfratto di mappa presenta sempre qualcosa di interessante da esplorare, mettendo a disposizione tutti gli strumenti per superare ogni difficoltà.

Ciò non toglie che il numero è piuttosto basso e sarà da monitorare nelle prossime settimane.

Fonte: Steamcommunity.com