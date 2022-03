Elden Ring è più giocato di Call Of Duty negli USA su Xbox

Come abbiamo riportato in diverse occasioni dopo la sua uscita, Elden Ring ha macinato senza dubbio tantissimi successi, arrivando a vendere in pochissime settimane ben 12 milioni di copie.

Ora, Elden Ring è riuscito a superare l'onnipotente Call Of Duty come il gioco più giocato negli Stati Uniti e su Xbox. Il gioco dello studio giapponese è riuscito a strappare il podio a uno di quei giochi o saghe che sono già una tradizione sulla console Microsoft e senza dubbio possiamo considerarlo un evento insolito, trattandosi di un gioco che in linea di principio non è per tutto il pubblico.

Solo Fortnite riesce a battere Elden Ring, ma battere il gioco di Epic sarebbe già un'impresa quasi impossibile. A condividere la notizia è stato l'analista Benji-Sales che su Twitter ha pubblicato uno screenshot che mostra appunto Elden Ring superare Call of Duty.

Elden Ring legs are crazy



Not only is the game still doing 700k concurrent players daily on Steam weeks after launch, it has actually MOVED UP to become the 2nd Most Played Game on Xbox in the US only behind Fortnite



More people are now playing ER on Xbox than COD Warzone! pic.twitter.com/Spqc8NOKXP — Benji-Sales (@BenjiSales) March 21, 2022

Elden Ring è disponibile su PC e console. Se siete alle prime armi e non sapete come proseguire, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra guida completa.