Elden Ring è il più grande lancio per un gioco 'Souls' in UK

Stando ai primi dati di vendita emersi, sembra proprio che il lancio di Elden Ring sia stato un grande successo. I dati riportati dall'analista Benji Sales ci hanno rivelato che il titolo di From Software occupa l'intera top 3 dei più venduti su Steam negli ultimi giorni.

Ora, grazie al giornalista di Gamesindustry Christopher Dring, apprendiamo che il gioco è diventato subito estremamente popolare anche nel Regno Unito.

Dring, infatti, ha stilato una top 8 dei giochi "Souls" con i migliori lanci e Elden Ring figura al primo posto, davanti a Dark Souls 3 e Bloodborne.

Here is the list of the biggest 'Souls' game launches in the UK (GfK boxed sales).

1. Elden Ring

2. Dark Souls 3

3. Bloodborne

4. Dark Souls 2

5. Dark Souls

6. Sekiro: Shadows Die Twice

7. Demon's Souls (PS5)

8. Demon's Souls (PS3) — Christopher Dring (@Chris_Dring) February 27, 2022

In questa particolare classifica, dunque, Elden Ring dimostra che il lavoro di FromSoftware è stato molto apprezzato dagli amanti del genere e dei passati titoli del team.

E parlando di "genere", poco fa abbiamo appreso che il team di sviluppo non abbandonerà la sua formula, quindi l'alto grado di sfida e la difficoltà rimarranno anche in futuro, poiché sono una parte integrante dell'identità di FromSoftware.

