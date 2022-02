Elden Ring e il suo posticipo: ci spiega tutto Hidetaka Miyazaki

Non vi preoccupate, non si tratta di un nuovo posticipo. Parliamo di quello annunciato lo scorso novembre e che ha rattristito sino all'inverosimile tutti i fan masochisti di From Software. Un mese di posticipo, da gennaio a febbraio, sembra cosa da poco ma a questi livelli è di fondamentale importanza, come ci spiega direttamente Miyazaki, grazie a un'intervista di Edge Magazine:

"Il livello di libertà che alla fine volevamo raggiungere in Elden Ring ha superato quello che avevamo inizialmente pianificato. Questa [complessità] si è gradualmente accumulata e il tempo necessario per il debug e in particolare per il QA ha richiesto molto più sforzo".

Questo mese extra di pulizia dunque, dovrebbe portare Elden Ring a essere praticamente perfetto, ma ovviamente, non lo sarà. Gli open world sono bombe a orologerie pronte a esplodere e la nuova deriva di questa tipologia di titoli From, ricadrà probabilmente sugli stessi problemi. Ma almeno, saranno in misura minore.

Fonte: gameranx.com