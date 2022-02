Elden Ring premierà 100 persone con titoli ufficiali di Lord e Lady e un piccolo appezzamento scozzese

Bandai Namco, publisher di Elden Ring ha lanciato un concorso per promuovere il prossimo gioco di ruolo d'azione, che premierà 100 vincitori con titoli e un piccolo appezzamento di terra in Scozia.

Ai vincitori verrà concesso il titolo di Elden Lord o Elden Lady e, sebbene questi riconoscimenti non abbiano lo stesso peso di un titolo ereditario, possono essere tecnicamente utilizzati su documenti legali secondo Highland Titles. Per quanto riguarda la terra, il fortunato riceverà un pezzo di terra presso la Highland Titles Nature Reserve vicino a Glencoe in Scozia. Quella terra può essere utilizzata solo per scopi di conservazione poiché i titoli delle Highland sono di proprietà di un fondo di beneficenza in Scozia.

Per partecipare, i giocatori dovranno inviare un'e-mail a eldenlord@bandainamcoent.eu e giustificare il motivo per cui meritano questo titolo. Se siete partiti in quarta, aspettate: il concorso è aperto solo a partecipanti di età superiore ai 16 anni e che risiedono nel Regno Unito e in Irlanda, e rimarrà aperto dal 25 febbraio all'11 marzo.

Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio su PC e console: se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: Gameranx