Elden Ring: iniziati i preorder della colonna sonora in vinile in edizione limitata

È la giornata di Elden Ring, c'è poco da fare. Sarebbe uscito anche Grid Legends nel frattempo ma è chiaro come l'ultima opera "essenziale" di From Software sia al centro della ribalta e lo sarà probabilmente per lungo tempo.

Oggi sono anche partiti i preorder della colonna sonora ufficiale in vinile, in edizione limitata (solo 6999 pezzi) al modico prezzo di 149,99€. La collezione è composta da otto vinili premium con le musiche composte dallo storico Yuka Kitamura, Tsukasa Saitoh, Shoi Miyazawa, Yoshimi Kudo e Tai Tomisawa. Di seguito la descrizione fornita da Bandai Namco:

"Bandai Namco Entertainment e FromSoftware collaborano ancora una volta per creare quest'edizione limitata di vinili, che include l'intera colonna sonora nella migliore qualità audio possibile! La raccolta è stata masterizzata appositamente per il vinile e le tracce saranno impresse rispettando gli standard della qualità per audiofili."

"I brani orchestrali di Elden Ring ti immergeranno nel mondo dell'Anello Ancestrale e ti faranno rivivere le battaglie più memorabili della Disgregazione. I compositori sono Yuka Kitamura, Tsukasa Saitoh, Shoi Miyazawa, Yoshimi Kudo e Tai Tomisawa, che hanno partecipato attivamente alla creazione delle musiche di Dark Souls o delle colonne sonore di altri giochi di FromSoftware."

