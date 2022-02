Elden Ring per poco tempo è riuscito a superare Super Mario Odyssey piazzandosi primo su Opencritic

Elden Ring ha ricevuto il plauso della critica, con un punteggio estremamente alto: l'ultimo gioco creato da FromSoftware ha senza dubbio conquistato il cuore della stampa specializzata, con i giocatori che stanno aspettando domani per entrare nell'Interregno.

Nella giornata di ieri su Opencritic, Elden Ring è riuscito per qualche ora a spodestare addirittura Super Mario Odyssey, piazzandosi così al primo posto con una media di 97. In seguito il gioco è sceso al secondo posto, con una media di 96 ma pur sempre superando colossi come The Legend of Zelda Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2 e Grand Theft Auto V per citarne alcuni.

Anche sul sito Metacritic, Elden Ring ha una media di 97, con tutte le recensioni pubblicate finora che elogiano il titolo di FromSoftware. A tal proposito, se ancora non l'avete fatto, a questo link potete leggere cosa ne pensiamo noi con la nostra recensione.

L'attesa è praticamente finita: Elden Ring arriverà domani 25 febbraio su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Un recente video mette a confronto le varie versioni del gioco su console.

Fonte: Opencritic