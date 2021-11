Elden Ring, ecco il primo video gameplay e tanti nuovi dettagli!

Finalmente siamo in grado di dare un primo sguardo al gameplay di Elden Ring. Questo video, della durata di circa 15 minuti ci ha mostrato alcuni dei dettagli del titolo di FromSoftware.

Tutto avrà inizio nell'Interregno: saremo in grado di utilizzare la nostra cavalcatura per spostarci più velocemente nel gioco, saltando addirittura da una scogliera all'altra, ma dovremo stare attenti ai nemici che arriveranno e che dovremo sconfiggere. Durante i primi secondi del video possiamo infatti notare il protagonista alle prese con quello che sembra essere un drago. Lungo il nostro percorso troveremo una serie di missioni secondarie.

La mappa di gioco può essere completata raccogliendo frammenti sparsi per il mondo e saremo in grado di inserire segnalini in modo da poter salvare determinati luoghi. I forzieri giocheranno un ruolo importante poiché al loro interno ci saranno equipaggiamenti di valore: tuttavia dovrete combattere una serie di nemici per poter avere accesso a questo forziere. Sarete anche in grado di ottenere aiuto dagli spiriti evocandoli con un campanello. Vagando per la mappa sarete in grado di bypassare i nemici grazie allo stealth, pertanto non sempre il combattimento è la scelta giusta.

Il video ci mostra anche un boss che può essere sconfitto con l'aiuto di altri giocatori. Catacombe, grotte e tutti i dungeon possono essere trovati lungo la mappa. Questi luoghi nascondono casse con equipaggiamento, armi e materiali importanti. Focus su un grande dungeon, Stormveil Castle, che ci permetterà di scegliere un approccio stealth per poter proseguire. Il video ci mostra anche una boss fight contro Godrick the Golden. Senza indugi vi lasciamo alla visione del video gameplay.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.