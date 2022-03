Elden Ring ha qualche problema con il sistema anti-cheat e un noto hacker vuole farlo notare agli sviluppatori

Un famigerato hacker che sta massacrando e bannando giocatori in Elden Ring ha detto di essere un "male necessario".

Malcolm Reynolds ha già causato problemi in Dark Souls 3 e Dark Souls Remastered, e ora è di nuovo in azione su Elden Ring.

Non solo l'hacker invade la partita di un giocatore e lo uccide attraverso potenti incantesimi (una meccanica di gioco totalmente legittima), ma i suoi incantesimi "attaccano" l'inventario dei giocatori con un oggetto non valido che si traduce in un softban da FromSoftware.

Questo è un elemento di debug chiamato "pavel" che è nel codice del gioco ma non nel gioco stesso. In quanto oggetto non valido, il gioco interpreta il giocatore come un cheater.

Per fare questo, Reynolds sta aggirando il sistema Easy Anti-Cheat di Elden Ring, qualcosa che secondo lui è facilmente sfruttabile.

C'è poco che può essere fatto dai giocatori una volta che sono invasi, poiché gli incantesimi di Reynolds sono troppo potenti per essere fermati. Una disconnessione o un suicidio è forse la cosa migliore per evitare il softban.

L'intenzione di Reynolds è quella di farsi scoprire ed esporre il problema in modo che FromSoftware e Bandai Namco implementino metodi di prevenzione migliori.

"Sono un male necessario", ha detto Reynolds. "Potreste chiedervi se essere scoperti fa parte del piano, e sì, è così. In questo modo forse Bandai risolverà il problema".

Fonte: Eurogamer.net.