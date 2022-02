Elden Ring ha un 'problema' con la spada del Vagabondo per i fan

I fan di Elden Ring hanno aspettato anni per mettere le mani sul gioco, ma l'attesa è quasi finita.

Manca meno di una settimana alla data di uscita, quindi presto milioni di fan potranno iniziare le loro avventure. Tuttavia, i giocatori di Elden Ring stanno ingannando la restante attesa con una... polemica. Una polemica che, nello specifico, riguarda la spada del Vagabondo.

Il Vagabondo è una delle 10 classi di Elden Ring. FromSoftware ha pubblicato diverse illustrazioni per le classi in vista dell'uscita del gioco, dando ai fan un'idea di come appariranno i loro personaggi. L'utente Reddit Bonsamu ha recentemente pubblicato l'artwork del Vagabondo, chiedendo se è l'unico infastidito dal fatto che la spada del personaggio non sia dritta. L'utente ha usato una linea rossa per "dimostrare" l'errore.

Questo ha causato un certo dibattito nel subreddit di Elden Ring, con i fan incapaci di raggiungere un consenso sul fatto che la spada del Vagabondo sia dritta o meno. Questo a sua volta ha ispirato un flusso di meme, con altri utenti che hanno preso in giro l'argomento.

Che ne pensate? Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamerant.