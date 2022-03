Elden Ring per alcuni ha un evidente problema con il tutorial

I giochi Souls di FromSoftware sembra proprio abbiano un debole per i "buchi". Sono ovunque, spesso nascosti nelle profondità delle caverne o ai margini delle arene dei boss e, se non circondati da macchie rosse di sangue, sono disseminati di messaggi di altri giocatori.

È sconcertante, quindi, che all'inizio di Elden Ring vi ritroverete di fronte a uno di questi buchi. Allo stesso momento, all'inizio dell'avventura, il vostro sguardo sarà attratto da una porta: chiaramente è la strada giusta da percorrere, penserete.

Ebbene, si scopre che quel buco è il tutorial del gioco. Ed è del tutto opzionale. È in questo buco che imparerete le basi del gameplay.

Probabilmente molti giocatori saranno andati oltre, avventurandosi senza avere una conoscenza dei controlli.

Elden Ring è un gioco complicato ed è fin troppo facile partire con il piede sbagliato. Sicuramente molti vorrebbero capire le basi del gioco prima di iniziare la sfida.

this is probably the funniest level design of the year to me pic.twitter.com/HqZ9rAUarV — Bruno ?? Dias (@NotBrunoAgain) March 2, 2022

Da un lato, un tutorial opzionale significa che i veterani dei Souls non avranno bisogno di ripassare di nuovo le basi. Dall'altro, potrebbe essere un problema per i nuovi arrivati.

Elden Ring è stato giustamente celebrato come il gioco Souls più accessibile di sempre, nonostante la sua mancanza di funzionalità di accessibilità, grazie alla sua gamma di opzioni di combattimento e alla possibilità di cavalcare se rimanete bloccati. Ma questa accessibilità viene ostacolata quando i giocatori possono facilmente perdere l'occasione di imparare le basi dall'inizio.

Forse un tutorial obbligatorio - o almeno più evidentemente distinguibile - all'inizio non danneggerebbe affatto l'apertura del gioco. Che ne pensate?

Fonte: Eurogamer.net.