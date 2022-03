Elden Ring ha dei problemi di localizzazione che rovinano la storia in alcuni paesi

I giochi FromSoftware sono apprezzati per il grado di difficoltà che hanno. Oltre alle esigenze dei combattimenti, è la storia criptica che viene spesso citata: costringe i giocatori che vogliono saperne di più sul mondo dei giochi a leggere la descrizione degli oggetti in modo da coglierne al meglio tutti i dettagli.

Ed Elden Ring non fa eccezione a questa regola, anche se con qualche problema per quanto riguarda la localizzazione. Ovviamente l'esercizio della traduzione non è facile e talvolta è complicato trascrivere accuratamente una battuta o un riferimento in una lingua diversa da quella originale.

A tal proposito arriva un'osservazione fatta dall'utente PicossauroRex su Reddit. L'utente in questione gioca la versione brasiliana di Elden Ring e ha voluto vedere come le descrizioni fossero tradotte nella sua lingua. Ci sono discrepanze tra le descrizioni inglesi e le descrizioni brasiliane, incluso un caso particolare in cui l'incantesimo noto come Elden Stars include tre paragrafi sull'albero e molto altro, importante per la storia.

Le due versioni messe a confronto.

Il fatto che una traduzione manchi di informazioni è preoccupante per coloro che giocano alla versione brasiliana del gioco. Resta da vedere se è in arrivo qualsiasi tipo di soluzione o come verrà risolta in futuro.

Elden Ring è disponibile su PC e console: a questo link potete trovare la nostra guida completa.

Fonte: PlayStation Life Style