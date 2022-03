Elden Ring e i problemi su PC: un grave bug faceva perdere i salvataggi ma sarebbe risolto

La versione PC di Elden Ring ha avuto numerosi problemi, da un'ottimizzazione reputata generalmente sub-par (come confermano anche in quel di Digital Foundry) a incompatibilità con i controller, ma il problema peggiore con tutta probabilità è stata la perdita di molti dati salvati.

Alcuni giocatori hanno sofferto perdite di finanche a 10 ore di progresso. Il problema nasce da una schermata di Steam che chiede ai giocatori se vogliono scaricare i salvataggi in cloud ho caricare i loro dati salvati. A volte, però, i dati in cloud non si aggiornano e ai giocatori viene propinato un save-state dei loro salvataggi non aggiornato.

Under certain conditions, save data may not sync properly with the #Steam Cloud in the PC version of ELDEN RING. If you are playing the PC version of the game, please check the following link.

? https://t.co/lGT9BB5yXm — ELDEN RING (@ELDENRING) March 4, 2022

Bandai Namco ha scritto su Twitter che il problema è noto, e ieri infatti ha aggiornato il suo post scrivendo di un aggiornamento per Steam che dovrebbe mettere a posto il problema del conflitto fra salvataggi locali e in cloud.

An update for the #Steam client has been released which should prevent the issue of conflicting local and cloud save data. Please update your Steam client to the latest version. — ELDEN RING (@ELDENRING) March 5, 2022

Non c'è pace per i Senzaluce su PC, pare, ma il fatto che i problemi vengono risolti è senz'altro una buona notizia.

