Elden Ring non risolve i problemi di stutter su PC nemmeno con la patch 1.03

Nonostante Elden Ring sia lodato da praticamente chiunque entri nell'Interregno, arrivando alla cifra sbalorditiva di 12 milioni di copie vendute in pochissimo tempo, su PC la situazione non è ancora delle più rosee e nemmeno l'aggiornamento 1.03 sembra aver cambiato le cose.

L'ultimo aggiornamento è molto importante non solo a livello contenutistico, facendo apparire la posizione degli NPC sulla mappa ad esempio, ma anche a livello tecnico, con From Software che prometteva grosse migliorie in tal senso. Purtroppo, uno dei fastidi più grossi, lo stutter, permane segnando ancora una volta come l'ottimizzazione su PC non sia stata delle più eleganti.

Arriveranno sicuramente altri aggiornamenti ed è probabile che il problema verrà risolto. Rimane il peccato di queste disfunzioni tecniche che non compromettono la meraviglia del titolo o l'esperienza generale ma che "sporcano" un prodotto eccellente sotto tutti i punti di vista.

Vi ricordiamo che la nostra dettagliata guida è sempre a vostra disposizione per scoprire ogni anfratto di Elden Ring.

Fonte: pcgamer.com