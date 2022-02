Elden Ring ed i problemi tecnici su PC: Bandai Namco promette nuove patch

I problemi hardware di Elden Ring verranno risolti poiché il suo sviluppatore promette di affrontare alcune delle prime difficoltà tecniche del gioco. Attraverso un messaggio condiviso oggi, FromSoftware ha ringraziato i giocatori per il loro feedback sin dal lancio. "Stiamo attualmente riscontrando alcuni problemi che impediscono al gioco di funzionare correttamente in alcune condizioni". Il team si è anche scusato "per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare".

Il messaggio fornisce un elenco di correzioni su cui il team si concentrerà, principalmente prendendo di mira problemi del PC che hanno già portato a una risposta "mista" su Steam, nonostante la performance record di vendite di Elden Ring. La sensibilità del mouse dovrebbe essere risolta "nel prossimo futuro", così come un problema con il mancato avvio di Easy Anti-Cheat.

Per quanto riguarda i frame rate, FromSoftware afferma: "Lavoreremo costantemente per migliorare il gioco in modo che possa essere giocato comodamente su PC e piattaforme". Nel frattempo, il team afferma che i giocatori dovrebbero aggiornare i driver della propria scheda grafica, il che "potrebbe migliorare significativamente le prestazioni".

A message for players about your reports and some performance issues in #ELDENRING.https://t.co/K2y9voVjnK — ELDEN RING (@ELDENRING) February 25, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Infine, il messaggio tocca i problemi di PS5, in particolare quelli relativi ai "dati di gioco che non vengono salvati correttamente". È in arrivo una patch, ma fino ad allora, i giocatori sono incoraggiati a salvare il gioco manualmente e ad abbandonare il gioco utilizzando il menu delle opzioni invece di spegnere semplicemente la propria console, soprattutto se la console è in modalità di riposo.

Per adesso non ci sono date sull'arrivo di queste patch ma probabilmente i giocatori non dovranno aspettare molto.

Fonte: Eurogamer