Elden Ring protagonista della copertina di EDGE con una nuovissima immagine

Il numero di febbraio di Edge (#367) conterrà una storia di Elden Ring di 16 pagine, come è stato rivelato sul sito web di Magazines Direct, un distributore di riviste cartacee e digitali.

Una delle esclusive di questo numero sarà un'intervista con il regista di Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, che parlerà dello sviluppo, dei confronti con Dark Souls, delle complessità del design del mondo aperto e del motivo per cui non gioca ai suoi giochi. Inoltre, Miyazaki condividerà i dettagli del personaggio di copertina per il prossimo Edge, spiegherà l'importanza dell'albero del mondo e i contributi di George RR Martin al progetto.

Ricordiamo che l'autore de "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco" è stato coinvolto nella creazione del mondo di Elden Ring e al suo background, che è diventato il tema principale del trailer del gioco dalla cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2021. Secondo la trama di Elden Ring, ai giocatori viene assegnato il ruolo di Senzaluce, che, a seguito della distruzione dell'ambito anello, ottiene l'opportunità di riconquistare l'Iterregno da sei semidei che si sono impossessati delle antiche rune.

The next issue of Edge, on sale December 30, features an exclusive, in-depth interview with Elden Ring director Hidetaka Miyazaki. We're anticipating high demand, so we're letting you preorder it now. For more details, visit https://t.co/4LGcrCip6q pic.twitter.com/fZ91CotgWS — Edge (@edgeonline) December 14, 2021

L'uscita di Elden Ring è prevista per il 25 febbraio 2022 su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S.