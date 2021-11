Elden Ring su PS5 ha una beta dalle dimensioni contenute e i fan già si lamentano

Recentemente è stata svelata la dimensione della beta di Elden Ring su PS5 che dovrebbe aggirarsi intorno ai 6,88GB. Questo dato è stato usato subito come pretesto dai giocatori per indicare quanto allora la grafica potrebbe risultare scarsa, in quanto secondo il loro ragionamento si stratta di una beta dalle dimensioni molto contenute per essere un titolo AAA.

A rispondere alle critiche arriva il famoso modder Lance McDonald, il quale su Twitter si è sfogato dando letteralmente dell'idiota a chi fa un ragionamento simile. McDonald scrive sul suo profilo: "Le persone sembrano preoccupate che la beta di Elden Ring pesi 'solo' 6.888Gb su PS5? Il test di Bloodborne era 3,9 GB, Dark Souls 3 2,8 GB, Dark Souls Remastered era 3,1 GB. È molto più grande di qualsiasi cosa abbiano fatto prima".

McDonald poi rincara la dose: "Ma poi vedi persone che dicono 'Ma è un gioco per PS5, dovrebbe essere 75 GB per stare al passo con le aspettative di qualità AAA!!' e realizzi che la maggior parte di queste persone sono dei completi idioti".

But then you see people saying "But it's a PS5 game it should be 75gb to keep up with AAA quality expectations!!" and realize most of these people are complete idiots. — Lance McDonald (@manfightdragon) November 4, 2021

In attesa della possibilità di provare il gioco con la beta, ricordiamo che oggi verranno mostrati 15 minuti inediti di Elden Ring. Noi di Eurogamer seguiremo la diretta pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni.