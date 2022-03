Elden Ring su PS5 e Xbox Series X/S: Digital Foundry ci spiega come giocarlo al meglio su console next-gen

Elden Ring di FromSoftware era uno dei giochi più attesi di questo 2022 ma, come avrete visto, in molti si sono lamentati dei diversi problemi tecnici che hanno afflitto il titolo su console e PC.

Per questo motivo, gli esperti di Digital Foundry hanno deciso di pubblicare una nuova video analisi di ELden Ring in cui ci spiegano come giocarlo al meglio su console next-gen.

Secondo DF, ci sono ancora problemi di frame rate nonostante gli aggiornamenti e, giocando in modalità grafica, il gioco fatica a mantenere la fluidità, poiché in questa modalità non c'è una risoluzione dinamica e quindi Elden Ring tende a mantenere il 4K su PS5 e Series X e i 1440p su Series S, a discapito degli fps. Nella modalità prestazioni, viene introdotta la DRS con ombre a risoluzione minore ma, anche in questo caso, gli esperti non hanno notato grossi miglioramenti.

Stando a Digital Foundry, il modo migliore per giocare a Elden Ring su PS5 è scaricare la versione PS4 che sembra meno afflitta da problemi tecnici. Su Xbox, invece, gli esperti consigliano di sfruttare il Variable Refresh Rate (VRR).

Insomma, per godere al meglio del gioco, agli utenti Series X/S è consigliato il VRR, che dovrebbe garantire risultati migliori in termini di qualità visiva e prestazioni. Agli utenti PS5 è consigliata la versione PS4, che dovrebbe garantire un frame rate più alto e più stabile.

Fonte: Digital Foundry.