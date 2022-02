Elden Ring su PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One: un primo confronto rivela il frame rate su console

Elden Ring è orma dietro l'angolo e in rete è comparso un primo video confronto che ci mostra il titolo di FromSoftware in azione su PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One.

Nello specifico, il canale Resero ha condiviso un filmato che ci permette di scoprire quale sia il frame rate di Elden Ring su tutte le console.

Da quanto emerso, Elden Ring gira tra i 25 e 30 fps su Xbox One S e tra i 30 e 35 fps su Xbox One X. Su PS4 il titolo gira tra i 29 e 31 fps, e su PS4 Pro tra i 28 e 33 fps.

Passando alla next-gen, Elden Ring gira tra 32 e 37 fps in modalità qualità su Xbox Series S e tra i 45 e 50 fps in modalità prestazioni.

La versione PS5 gira tra i 40 e 45 fps in modalità qualità e tra i 55 e 60 fps in modalità prestazioni.

Infine, su Xbox Series X, Elden Ring gira in media tra 35 e 40 fps, con picchi fino a 45 fps, in modalità qualità. In modalità prestazioni, il titolo gira in media tra 43 e 48 fps, con picchi fino a 55 e 60 fps.

Si tratta di una prima analisi e, probabilmente, in questo confronto è stata usata una versione del gioco non aggiornata con la patch del day one.

Fonte: YouTube.