Elden Ring rappresenta il culmine dei giochi FromSoftware per Hidetaka Miyazaki

In vista dell'uscita di Elden Ring, Hidetaka Miyazaki di FromSoftware è stato intervistato in merito allo sviluppo dell'attesissimo titolo. Miyazaki è stato intervistato dalla rivista Edge, su argomenti come affrontare una pandemia, lavorare con l'autore George R.R. Martin e anche alcuni dei personaggi del gioco.

"Elden Ring è basato sul culmine di tutto ciò che abbiamo fatto con la serie Dark Souls e con i nostri giochi finora", ha detto Miyazaki a Edge. Aggiungendo che FromSoftware ha voluto "creare un tutto nuovo di zecca che non sarebbe stato possibile prima".

"Volevamo creare questo mondo che fosse pieno della gioia dell'esplorazione dell'ignoto", ha continuato. "Quindi volevamo creare molte cose allettanti per l'avventuriero in erba. La varietà è qualcosa per cui abbiamo lottato durante la creazione di questo gioco e qualcosa che credo siamo riusciti a raggiungere. Credo che sarà il nostro miglior gioco fatto fino ad oggi".

Elden Ring uscirà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XX/S e PC il 25 febbraio 2022.

Fonte: PCGamesN