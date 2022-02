Elden Ring, pubblicati ufficialmente i requisiti minimi e consigliati per giocare su PC

Se avete intenzione di avventurarvi nell'Interregno in Elden Ring su PC, avrete bisogno di qualcosa di più di una semplice spada affilata e di un'armatura resistente. Il publisher Bandai Namco ha rilasciato le specifiche PC minime e consigliate ufficiali per il gioco; in questo modo sarete in grado di capire se il gioco girerà sul vostro PC.

REQUISITI MINIMI

Sistema operativo - Windows 10

Processore: Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 3 3300X

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda Grafica: Nvidia GeForce GTX 1060, 3 GB o AMD Radeon RX 580, 4 GB

DirectX - DirectX 12

Spazio libero su disco: 60 GB

Scheda audio: dispositivo audio compatibile con Windows

REQUISITI CONSIGLIATI

Sistema operativo - Windows 10/11

Processore: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 5 3600X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda Grafica: Nvidia GeForce GTX 1060, 8GB o AMD Radeon RX Vega 56, 8GB

DirectX - DirectX 12

Spazio libero su disco: 60 GB

Scheda audio: dispositivo audio compatibile con Windows

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. A questo link potete dare uno sguardo alla nostra anteprima.

Fonte: DSOG