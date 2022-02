Elden Ring: ufficiali i requisiti minimi per la versione PC

Elden Ring è ogni giorno più vicino, anche su PC, dove darà il meglio di sé. Bandai Namco ha pubblicato su Steam i requisiti hardware necessari per far girare il nuovo lavoro From Software senza intoppi. Il problema è che stranamente, sono stati comunicati solo i minimi:

Processore: Intel Core i5 8400, AMD Ryzen 3 3300X

Scheda video: NVIDIA GTX 1060, AMD RX 580

Memoria: 12 GB di RAM

Storage: 60 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 10, Windows 11

Pur essendo i requisiti minimi, non sono certo alla portata di tutti, a cominciare dai 12GB di RAM. Si può cominciare a sospettare che l'ottimizzazione non sarà il fiore all'occhiello della produzione, ma anche che l'open world creato da Hidetaka Miyazaki sarà davvero vasto e particolareggiato. Per i requisiti raccomandati dunque, bisognerà ancora attendere ma appena disponibili, li comunicheremo prontamente. Nel frattempo, potete dare un'occhiata alla nostra video anteprima:

