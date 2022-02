Elden Ring acclamato come un capolavoro ma è già vittima di 'review bombing' su Steam

Dire che Elden Ring sia stato accolto all'uscita molto positivamente sarebbe un eufemismo, ma tra delle incertezze tecniche analizzate da Digital Foundry sulle piattaforme su cui è disponibile ce n'è una in cui il suo stato non è assolutamente dei migliori.

Nonostante abbia raggiunto un picco di giocatori contemporanei pari a oltre 600.000 entro le prime 24 ore di disponibilità su Steam, moltissimi giocatori stanno riscontrando enormi problemi di performance su PC. L'ottimizzazione del kolossal From Software sembra essere molto carente, in particolar modo quando gira su macchine molto performanti che non dovrebbero giustificare notevoli cali di framerate, anche dopo la patch del Day One.

Questo malcontento ha spinto molti giocatori a lasciare una recensione negativa del gioco, in alcuni casi delineando anche crash frequenti, incompatibilità con i gamepad, screen tearing e cap a 60fps - per il quale è già disponibile una mod che lo sblocca.

Fonte: Screenrant