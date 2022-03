Elden Ring riceve la patch 1.02.3 che risolve un problema con i controller

Anche un gioco incredibile come Elden Ring è lontano dall'essere perfetto, ma sebbene l'epopea open world di FromSoftware sia stata lanciata con alcuni problemi tecnici, lo sviluppatore giapponese ha lavorato in questi giorni per migliorare l'esperienza.

Sono state lanciate patch per risolvere problemi di prestazioni, problemi di connettività e altro su tutte le piattaforme e ora un altro aggiornamento è arrivato questa volta su PC.

Le note su quest'ultima patch sono molto brevi: si concentrano interamente su una cosa. L'aggiornamento 1.02.3 è stato lanciato per risolvere un solo problema: "Risolto un problema per cui i controller collegati al PC non venivano riconosciuti in determinate circostanze" si legge. Una parte considerevole dei giocatori su PC giocano ad Elden Ring con un controller anziché mouse e tastiera, perciò questo aggiornamento dovrebbe essere accolto con gioia.

Elden Ring ha avuto un incredibile successo: in pochi giorni oltre 278.000 copie sono state vendute in Giappone e anche nel Regno Unito il titolo di FromSoftware è stato accolto calorosamente.

