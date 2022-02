Elden Ring riceverà prossimamente anche il supporto al ray-tracing

Bandai Namco ha annunciato che Elden Ring riceverà il ray-tracing in un futuro aggiornamento. Il publisher rivela che il ray tracing, che sta rapidamente diventando uno standard per i giochi di nuova generazione, è in arrivo nell'ultimo capitolo di FromSoftware.

Non abbiamo una data di lancio per la patch che aggiungerà il supporto al ray-tracing, ma Bandai Namco afferma che le notizie arriveranno in un momento non specificato nel futuro. "I tempi dell'implementazione del ray-tracing, che dovrebbe essere supportato dopo il lancio, saranno annunciati in futuri annunci", si legge nelle note sulla patch.

Elden Ring è uscito nella giornata di oggi ma ha già registrato il primo record: più di 750.000 giocatori attivi si sono fiondati nell'Interregno su Steam. L'ultima fatica di FromSoftware è quindi il settimo gioco più giocato di sempre sulla piattaforma di Valve.

Elden Ring sta riscontrando tuttavia alcuni problemi di prestazioni su PC, ma Bandai Namco ha assicurato di essere al lavoro su nuove patch che verranno pubblicate prossimamente.

Fonte: PushSquare