Elden Ring riduce il livello di difficoltà di Radahn: il boss diventa più debole dopo la patch 1.03

FromSoftware ha lanciato da qualche giorno la patch 1.03 di Elden Ring e, attraverso l'aggiornamento, sono state introdotte delle missioni per gli NPC e delle modifiche al bilanciamento.

E proprio una di queste modifiche sta facendo discutere parecchio, poiché ora sembra che Radahn il Flagello Celeste infligga meno danni nella boss fight.

In realtà, questa modifica non è presentata in via ufficiale nelle patch note, ma analizzando i file di gioco i dataminer si sono accorti che ora lo scontro con il boss è diventato più facile.

Sembra che ora il boss infligga fino al 10% di danni in meno e, questa riduzione dei danni, vale per attacchi con spade e per gli attacchi magici.

Ci sono poi alcuni utenti che credono che FromSoftware abbia anche abbassato la barra della vita di Radahn.

Come ormai saprete i titoli dello studio sono ben noti per il loro grado di difficoltà e per le epiche boss fight, per questo motivo diversi giocatori non hanno preso bene la modifica. Stando ai rumor, sembra che FromSoftware abbia deciso di ridurre la difficoltà perché Radahn è uno dei boss principali della storia. Lo studio probabilmente ha pensato che avere un boss troppo difficile da affrontare avrebbe impedito ad alcuni giocatori di progredire nella storia, considerando che ora la community è diventata molto più grande grazie a Elden Ring.

Some Radahn changes:



- Weapon hitboxes are much smaller (~40%)

- Melee Damage is generally weaker (~8-10%)

- Some projectile/explosion hitbox sizes are smaller, grow more slowly.

- The fucking homing orbs have seemingly been heavily modified (thank god)

- A billion other things — king bore haha/geeeeeorge (@king_bore_haha) March 17, 2022

